إتمام الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح الثانوي لشركة أرامكو السعودية اكتمال الطرح لأسهم الشركة العادية بنجاح.

ووفقا لبيان الشركة على تداول قامت الحكومة ببيع 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من خلال الطرح والتي تمثل نحو 0.64% من الأسهم المصدرة للشركة، ويعتبر الطرح أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا منذ عام 2000 وأكبر عملية طرح لأسهم في منطقة الشرق الأوسط بعد الطرح العام الأولي الذي أجرته الشركة في عام 2019م.

يذكر أنه تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بـ 27.25 ريال للسهم الواحد، وبلغ اجمالي المتحصلات للمساهم البائع 42.10 مليار ريال سعودي دون خيار التخصيص الإضافي والذي إذا تم ممارسته بالكامل سيؤدي إلى زيادة اجمالي متحصلات الحكومة من الطرح إلى 46.31 مليار ريال .