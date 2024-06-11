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"بيمكو" تحذر من انهيار بنوك إقليمية أمريكية بسبب القروض العقارية المتعثرة

"بيمكو" تحذر من انهيار بنوك إقليمية أمريكية بسبب القروض العقارية المتعثرة
واشنطن: د ب أ
  • الثلاثاء 11 يونيو 2024 8:00 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 11 يونيو 2024 8:12 مساء

حذرت شركة الاستثمار المالي وإدارة الثروات الأمريكية العملاقة باسيفيك إنفستمنت مانجمنت كو "بيمكو" من انهيار مزيد من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة بسبب الكثافة العالية للغاية للقروض المتعثرة المرتبطة بالعقارات التجارية في محافظ قروض هذه البنوك.

ونقلت "بلومبرغ" عن جون موراي رئيس الفريق العالمي للعقارات التجارية في بيمكو قوله: "الموجة الحقيقية للضغوط بدأت للتو"، حيث يدير هذا الفريق أصولا بنحو 173 مليار دولار.

وفاقم الغموض المحيط بتوقيت قيام الاحتياطي الفيدرالي ببدء خفض أسعار الفائدة التحديات التي تواجه قطاع العقارات التجارية، حيث أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى تآكل قيمة العقارات وحدوث موجة من التخلف عن سداد القروض، ما يترك البنوك عالقة في أصول يصعب بيعها. وقال موراي: على عكس بعض توقعات الأسواق، باعت بعض البنوك بعض أصولها عالية القيمة لتجنب خسائر أكبر.

وأضاف موراي: "مع تزايد القروض المشكوك في تحصيلها بسبب موعد سدادها، نتوقع أن تبدأ البنوك بيع هذه القروض الأشد خطورة لتقليل أخطار القروض المتعثرة لديها"، مشيرا إلى أن فريقه اقتنص القروض المرتبطة بالعقارات التجارية التي تخلصت منها بعض البنوك الأمريكية الكبرى خلال الـ18 شهرا الماضية.

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