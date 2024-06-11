"أبل" تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتنشيط مبيعات الآيفون وإيقاف نزيف الإيرادات

كان مؤتمر أبل للمطورين أمس يدور حول أكثر من مجرد تزويد برامجها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "شات جي بي تي"، في الحقيقة كان الأمر يتعلق ببيع مزيد من أجهزة آيفون.

وفي مواجهة الإنفاق الاستهلاكي المتقلب وتجدد المنافسين في مجال التكنولوجيا، نظرت شركة أبل إلى الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتنشيط قاعدة معجبيها المخلصين التي تضم أكثر من مليار عميل وعكس اتجاه انخفاض مبيعات منتجها الأكثر مبيعا.

وقال عديد من المحللين إن البرنامج، الذي يتطلب تشغيله على الأقل آيفون 15 Pro أو Pro Max، قد يشجع سلسلة من عمليات الشراء الجديدة. وتوقع البعض أن تأتي أكبر دورة ترقية في الخريف منذ إطلاق أبل لجهاز آيفون 12 في 2020، الذي اجتذب المستهلكين جزئيا من خلال اتصال 5G.

وعرضت الشركة ما أسمته "أبل انتيلجينز"، وهو أسلوبها في الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكنه استحضار النصوص والصور والمحتويات الأخرى عند الطلب.

وأظهرت شركة أبل كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الخاص بها إنشاء رموز تعبيرية مخصصة، أو رسم كاريكاتوري لإرسال رسائل نصية إلى الأصدقاء، أو تعديلات تجعل البريد الإلكتروني يبدو أكثر احترافية. ويمكن لمساعدها الرقمي "سيري" مطالبة المستخدمين إذا كانوا يريدون مساعدة "شات جي بي تي" أيضا.

وأعرب بعض المحللين عن شكوكهم، وتوقعوا ألا يتسابق المستهلكون إلى متاجر أبل للحصول على مزيد من الذكاء الاصطناعي على هواتفهم.

يقول تيجاس ديساي من جلوبال إكس: "من الواضح أن المستثمرين يريدون إستراتيجية أكثر شمولا وطموحا من شركة أبل عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي"، حيث انخفض سهم الشركة بنسبة 2 % بعد المؤتمر.



الترقية إلى الذكاء الاصطناعي

شئنا أم أبينا، لن تتوفر ميزات الذكاء الاصطناعي من أبل في كل أجهزة آيفون.

وقالت الشركة إنه يتعين على عملاء الهواتف الذكية الترقية إلى آيفون 15 Pro أو Pro Max الذي بدأت شركة أبل بيعه في سبتمبر 2023. ويعتمد الذكاء الاصطناعي، المصمم بحيث يمكنه معالجة البيانات بشكل خاص على جهاز المستخدم، على الشرائح الموجودة في الهواتف الذكية الأحدث من أبل.

ومن وجهة نظر دان إيفز، محلل شركة ويدبوش، فإن ذلك يمثل فرصة كبيرة. ويقدر أن نحو 270 مليون جهاز آيفون لم يتم تحديثها خلال 4 سنوات.

وقال آيفز: "نقدر أن أكثر من 15 % من قاعدة آيفون المثبتة ستتم ترقيتها إلى آيفون 16 لأن أبل انتيلجينز هو التطبيق الذي ينتظره كثيرون".

من المتوقع إصدار آيفون 16 في وقت ما من هذا الخريف.

وقال جين مونستر، الشريك الإداري في شركة "ديبواتر لإدارة الأصول"، إن الميزة الأخرى في سقف شركة أبل هي تكاملها السهل الاستخدام مع "شات جي بي تي". وأضاف: "إنهم يخففون من وطأة استخدام الذكاء الاصطناعي".

وأظهر أحدث تقرير سنوي للشركة أن إيرادات هواتف آيفون للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2023 بلغت 200.6 مليار دولار، بانخفاض من 205.5 مليار دولار في العام السابق.

ومع ذلك، لا يزال الذكاء الاصطناعي مجرد جزء من جاذبية شركة أبل للمستهلكين. وقال مارتن يانغ من شركة أوبنهايمر: "قد يريدون في المقام الأول شاشة آيفون أكبر أو كاميرا أفضل، لكن تحديثات الذكاء الاصطناعي ستجذب المستخدمين الأوائل وتتميز بقدرتهم على اتخاذ الإجراءات داخل التطبيقات وعبرها".

وقال يانغ: "هذا الجزء العملي سيجعل شركة أبل رائدة مباشرة في مجال الذكاء الاصطناعي للمستهلك".