"آي جينيس" الناشئة للذكاء الاصطناعي تسعى لجمع تمويلات بنحو 700 مليون دولار

تسعى شركة الذكاء الاصطناعي الإيطالية الناشئة" آي جينيس" لجمع تمويلات جديدة بقيمة 650 مليون يورو (698 مليون دولار) على أساس أن قيمتها السوقية تبلغ نحو 1.7 مليار دولار، بحسب رئيسها التنفيذي أوليان شاركا.

وعند اكتمال جولة جمع التمويل الجديدة ستصبح الشركة ضمن قائمة النخبة لشركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة في أوروبا، ومنها ميسترال أيه.آي الفرنسية وديب إل الألمانية.

وتراهن "آي جينيس" على إقبال المستثمرين القوي على الاستثمار في شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة، رغم تحذيرات بعض خبراء هذا القطاع من أن أهم التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستأتي من الشركات الكبرى مثل ميتا بلاتفورمس وألفابت وليس من الشركات الناشئة.

يذكر أن "آي جينيس" الموجود مقرها في مدينة ميلانو الإيطالية أطلقت منتجا باسم "إيتاليا" الذي يصفه شاركا بأنه "نموذج لغة كبير أساسي مفتوح المصدر مصمم لتستخدمه المؤسسات في مجال الخدمات المالية وغيرها".

وكانت الشركة قد جمعت تمويلات على أساس قيمة سوقية قدرها 1,05 مليار يورو، وشارك في التمويل شركة أنجيل كابيتال مانجمنت وإيوريزو أسيت مانجمنت، بحسب شاركا، مضيفا أن الشركة تجري محادثات مع مستثمرين آخرين.