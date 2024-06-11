ذراع "أرامكو" للاستثمار الجريء تزيد استثمارها في شركة ذكاء اصطناعي ناشئة

ضخت ذراع رأس المال الجريء التابعة لشركة "أرامكو" السعودية مزيدا من الأموال في "تندرد"، وهي شركة مقرها في الإمارات ومدعومة من رائد الأعمال الأميركي بيتر ثيل، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى تساعد في الحد من الانبعاثات.

تمثل هذه الخطوة، الاستثمار الثاني لـ"واعد فنتشرز" في الشركة الناشئة، وتشير إلى إمكانية استخدام تقنية "تندرد" قريبا من قبل "أرامكو"، التي تسعى لخفض الانبعاثات في عملياتها وتعزيز استخدامها للذكاء الاصطناعي.

وقال أرجون موهان، الرئيس التنفيذي لشركة "تندرد"، في مقابلة: "نحن بصدد التعامل مع (أرامكو) ولدينا خطط قيد التنفيذ".

وكان استثمار "وعد" جزءا من جولة تمويلية بقيمة 30 مليون دولار بقيادة "أيه بي مولر هولدينغز"، وهي شركة استثمارية مملوكة لعائلة الملياردير الدنماركي ميرسك وكيان مرتبط بشكل وثيق بعملاق الشحن "أيه بي مولر ميرسك".

وأوضح موهان أن "ميرسك" يمكن أن تستخدم تقنية "تندرد" أيضا، حيث تهدف الشركة إلى تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية الصافية في عملياتها بحلول 2040.

ولم تكشف الذراع الاستثمارية لـ"أرامكو"، التي تعد صندوقا يبلغ قدره 500 مليون دولار، عن مقدار استثماراتها في "تندرد". وبلغت استثمارات "أيه بي مولر" 20 مليون دولار، وفقا لموهان.

ودعم ثيل، وهو أحد أبرز الأسماء في مجال الاستثمار التكنولوجي، جولة تمويل أولية بقيمة 5.8 مليون دولار لصالح "تندرد" في 2019.