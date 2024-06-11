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6 صفقات خاصة في الأسهم السعودية بقيمة 397 مليون ريال

6 صفقات خاصة في الأسهم السعودية بقيمة 397 مليون ريال
الاقتصادية من الرياض
  • الثلاثاء 11 يونيو 2024 1:30 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 11 يونيو 2024 2:08 مساء

شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 6 صفقات خاصة بقيمة 396.4 مليون ريال على نحو 8.8 مليون سهم، تمت على عدد من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، وهي (سينومي سنترز، الراجحي،معادن، اتحاد الاتصالات).

بين الصفقات الخاصة، كانت هناك صفقتين بنحو 5 ملايين سهم تمت على أسهم شركة سينومي سنترز، أكبر مالك ومطور ومشغل للمجمعات التجارية في السعودية، تمثل نحو 1% من أسهم الشركة المصدرة، بلغت قيمتها مايزيد عن 101 مليون ريال.

الصفقات التي تمت على " سينومي سنترز" كانت أقل بقليل من سعر التداول الحالي، حيث تمت بسعر 19.58 و20.62 ريال لكل صفقة، فيما يتداول السهم وقت كتابة التقرير عند 20.78 ريال.

كما تمت صفقتان بقيمة 283.6 مليون ريال على نحو 3.5 مليون سهم من أسهم مصرف الراجحي بسعر 81.2 ريال تقريبا، وكذلك صفقة على كل من اتحاد الاتصالات بقيمة 5.1 مليون ريال ومعادن بنحو 6.7 مليون ريال.

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