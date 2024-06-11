"الكبيرة تصبح أكبر" .. مايكروسوفت تتجه نحو تقييم 4 تريليونات دولار

سجل سهم "مايكروسوفت" يوم الاثنين، مدعوما بتوصية متفائلة من محلل شركة نيوستريت ريسيرتش بيير فيراجو زيادة 0.7 % إلى 426.68 دولار.

أوصى فيراجو بشراء السهم ووضع سعر مستهدف عند 570 دولارا. ستكون هذه زيادة 34 % عن سعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 423.85 دولار، وهي خطوة ستعزز تقييم الشركة الأعلى قيمة في العالم بنحو تريليون دولار، أي ستصل إلى أكثر من 4 تريليونات دولار لتصبح هذه الشركة الكبيرة أكبر.

تبلغ القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت 3.17 مليار دولار، تليها "أبل" عند 2.99 تريليون دولار و "إنفيديا" عند 2.92 تريليون دولار وذلك وفقا لموقع "بارونز".

وبحسب ما وضحه فيراجو في تقرير بحثي من 98 صفحة، فقد ارتفعت أسهم مايكروسوفت 12 مرة على مدى السنوات الـ10 الماضية، في ارتفاع بدأ مع تعيين ساتيا ناديلا رئيسا تنفيذيا في فبراير 2014، خلفا لستيف بالمر، وسعي الشركة القوي إلى الحوسبة السحابية.

أشار فيراجو إلى أنه خلال الفترة نفسها، تضاعفت إيرادات مايكروسوفت 3 مرات، وتضاعفت أرباح السهم 4 مرات، وقفزت نسبة السعر إلى الأرباح للشركة في أرباح العام الحالي نحو 33 مرة، من 11 مرة.

كتب فيراجو "التنفيذ الممتاز على جبهتين يفسر هذا الأداء". "عملت مايكروسوفت أولا على تحسين الامتيازات الحالية بميزات قائمة على السحابة وحققت أرباحا منها، ثم تحولت إلى نظام الاشتراك. ثانيا، استفادت الشركة من مزاياها الاستثنائية في الدخول إلى السوق ومن نظامها البيئي لإتاحة الخدمات السحابية للجميع، ونفذته على أحسن وجه: ربحية أعلى مقترنة بمكاسب سريعة وثابتة في حصة السوق".

وأضاف محلل نيوستريت أن "الامتيازات الراسخة القوية" قد نشأت من التحول السحابي لشركة مايكروسوفت، مع إمكانية زيادة الإيرادات والأرباح بزيادات من منزلتين (13-19) في المستقبل المنظور. هذا وحده، كما كتب، سبب وجيه للمستثمرين على المدى الطويل لامتلاك سهم مايكروسوفت.

لكنه أشار إلى أن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي يضيف إلى القصة بقية.

وجهة نظر فيراجو هي أن "مايكروسوفت" في "وضع مؤهل" في الذكاء الاصطناعي، بشراكة متينة مع "أوبن أيه آي" في التكنولوجيا القوية. وقال إن الذكاء الاصطناعي التوليدي "يمكن أن يعزز معدل النمو بعدة نقاط كل عام، ولأعوام عديدة".

يؤكد فيراجو أيضا وجود مخاطر هبوطية محدودة في أسهم "مايكروسوفت" حتى لو خيبت قصة الذكاء الاصطناعي الآمال على المدى الطويل، وذلك لقوة امتيازاتها الراسخة.

وأشار المحلل إلى أن تقديراته للسنة المالية لشهر يونيو 2027 أعلى 5 % من الإجماع على الإيرادات وأعلى 6 % من متوسط التوقعات على ربحية السهم، مشيرا إلى احتمال مضاعفة التقييمات في المستقبل.

واختتم فيراجو قائلا: "لقد طوت مايكروسوفت السنوات الـ 10 الماضية محققة ربحا مثيرا للإعجاب، حيث برعت في تحولها إلى السحابة ونظام الاشتراك، وعززت الامتيازات الحالية وأنشأت (نظام) أزور، الذي يولد الآن 60 % من نمو الأرباح للمجموعة".

"من الآن فصاعدا، فيما تستمر الامتيازات القائمة في تحقيق نمو جيد، فإن مايكروسوفت مؤهلة للاستفادة من صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي، بارتفاع ملموس إذا آتت التكنولوجيا ثمارها، وهبوط محدود إذا خيبت الآمال."