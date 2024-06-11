أزمة لصادرات فيتنام من "البن" تؤثر في الإمدادات العالمية والأسعار

انخفضت صادرات فيتنام من البن إلى أدنى مستوى لها خلال 15 عاما في مايو الماضي، ويتوقع استمرار التراجع خلال الأشهر المقبلة، وهو أمر من شأنه أن يؤثر سلبا في حجم الإمدادات العالمية من البن، وبالتالي الإبقاء على ارتفاع الأسعار.

وبحسب بيانات هيئة الجمارك الفيتنامية، تراجعت صادرات البلاد من البن إلى ما دون 80 ألف طن الشهر الماضي، بانخفاض 47 % على أساس سنوي، ويمثل ذلك أقل قدر من الصادرات خلال مايو منذ 2009، وفقا لحسابات بلومبرغ.

يشار إلى أن فيتنام هي أكبر منتج في العالم لبن "روبوستا" وقال دو ها نام رئيس مجلس إدارة مجموعة "إنتيمكس جروب" واحدة من كبرى شركات الشحن، إن من المتوقع أن تظل صادرات فيتنام من البن "ضئيلة" شهريا، حتى بدء موسم حصاد الحبوب في أكتوبر المقبل. وأضاف نام الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس جمعية القهوة والكاكاو الفيتنامية، إنه جرى تقريبا استنفاد المخزون الذي كان يحتفظ به المزارعون.

وارتفعت أسعار العقود الأجلة لبن "روبوستا" في بورصة لندن إلى أعلى مستوياتها خلال 16 عاما، وهو ما يرجع جزئيا إلى نقص إمدادات البن من فيتنام، التي توفر ثلث إنتاج العالم من هذه الحبوب، والتي تستخدم في إعداد القهوة سريعة التحضير، وإسبريسو. وبلغ حجم صادرات فيتنام من البن منذ 2009 نحو 100 ألف طن. وصدرت البلاد 1.19 مليون طن خلال الموسم الحالي، في انخفاض 6.9 % على أساس سنوي.