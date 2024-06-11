محكمة في هونج كونج تأمر بتصفية شركة عقارات صينية بسبب الديون

تواجه شركة تطوير صينية متوسطة الحجم التصفية بأمر من المحكمة بعد خسارتها قضية إفلاس في هونج كونج، ما يضيف إلى قائمة متزايدة من الانتصارات القانونية للدائنين فيما يتعلق بالديون المستحقة.

وتلقت شركة "ديكسين تشاينا هولدينغز" أمر التصفية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد 3 أشهر فقط من تقديم إخطار من بنك التعمير الصيني (آسيا) يتعلق بعدم سداد سندات ممتازة ذات عائد 9.95 % مستحقة في 2022 بقيمة 350 مليون دولار.

وخلال العامين الماضيين، تلقت العديد من شركات القطاع، بما في ذلك مجموعة "جيايوان إنترناشيونال"، ووحدة شركة "يانغو غروب"، وشركة "سينيك هولدينغز"، و"تشاينا إيفرغراند"، أوامر مماثلة من محاكم في هونغ كونغ. ولطالما كانت هونج كونج بمثابة بوابة للمستثمرين للوصول إلى السندات الخارجية عالية العائد التي تصدرها شركات صينية في البر الرئيس.