إدراج أسهم سماسكو في "تاسي" غدا الأربعاء بحدود تذبذب 30 %

أعلنت تداول السعودية، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو"، في السوق الرئيسة "تاسي" بدءا غدا الأربعاء 12 يونيو برمز تداول 1834.

وقالت البورصة السعودية في بيان لها، إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون + / - 30 % مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند + / - 10 %، مبينة أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

من جهته أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في الشركة السعودية لحلول القوى البشرية، اليوم الثلاثاء 11 يونيو إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وكانت "سماسكو" قد طرحت 120 مليون سهم تمثل 30 % من رأس مال الشركة خصص 90 % منها للفئات المشاركة و 10 % لشريحة الأفراد، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا.

وبلغت نسبة تغطية الأفراد 13 مرة وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.