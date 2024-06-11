عمومية "أسمنت القصيم" تقر زيادة رأس المال 22.8 % للاستحواذ على "أسمنت حائل"

وافقت الجمعية العمومية لشركة أسمنت القصيم، على زيادة رأس المال بنحو 22.8 %، وذلك لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة أسمنت حائل.

وقالت "أسمنت القصيم" اليوم في بيان على "تداول"، إن الجمعية وافقت على زيادة رأس المال من 900 مليون ريال إلى 1.1 مليار ريال، وذلك عبر إصدار 20.56 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد لمساهمي أسمنت حائل، بواقع 0.21 سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في أسمنت حائل. وعليه فقد تم تعليق التداول بأسهم أسمنت حائل إلى حين إلغاء إدراج أسمنت حائل من السوق المالية السعودية (تداول).

وبينت الشركة أن لأحقية ستكون لمساهمي "أسمنت حائل" المقيدين "إيداع" بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ إتمام الصفقة، وفيما يخص كسور الأسهم المستحقة لمساهمي أسمنت حائل المستحقين، فسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في السوق بالنيابة عنهم ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كل حسب ما يستحقه، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.