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  • "أكوا باور" توصي بزيادة رأس المال 7.12 مليار ريال لدعم إستراتيجيتها الجديدة للنمو

"أكوا باور" توصي بزيادة رأس المال 7.12 مليار ريال لدعم إستراتيجيتها الجديدة للنمو

"أكوا باور" توصي بزيادة رأس المال 7.12 مليار ريال لدعم إستراتيجيتها الجديدة للنمو
"الاقتصادية" من الرياض
  • الثلاثاء 11 يونيو 2024 8:15 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:34 صباحا

أعلنت شركة أكوا باور السعودية المتخصصة في تطوير وتشغيل محطات الطاقة والمياه، توصية لمجلس إدارتها بزيادة رأس المال بـ 7.12 مليار ريال لدعم استراتيجيتها الجديدة للنمو.

وبينت الشركة عبر بيان في "تداول" اليوم، أن الزيادة ستتم عبر طرح أسهم حقوق أولوية، ما سيسمح لها بترسيخ بمضاعفة أصولها المدارة 3 مرات بحلول 2030 وتعزيز مركزها المالي، حيث تقدر الشركة أن متوسط حصتها في الاستثمارات السنوية بين 2024 و2030 سيرتفع إلى 2.5 مليار دولار سنويا مقارنة بالسابق البالغ 1 مليار دولار سنويا.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان لاحقا تعيين المستشار المالي للطرح وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، مشيرة إلى أن الأحقية ستكون بعد موافقة الجمعية العمومية لمالكي الأسهم يوم انعقادها، الذين تظهر أسماؤهم في سجل المساهمين المصدر لدى "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

 

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