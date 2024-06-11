"بيتكوين" عند أدنى مستوى في أسبوع مع ترقب بيانات التضخم والفائدة

تأرجحت عملة بيتكوين يوم الثلاثاء وسط توتر يسود أروقة التداول ترقبا لصدور بيانات التضخم الأمريكية وقرار السياسة النقدية من قبل الفيدرالي.

تهاوت أكبر عملة مشفرة بنسبة 2.5 % إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوع وتتداول دون 68 ألف دولار في تمام الساعة (12:30) بتوقيت سنغافورة. كما خسرت العملات المشفرة الأصغر حجما مثل إيثريوم ودوج كوين.

سجلت عملة بيتكوين مستوى قياسي بلغ 73798 دولارا في مارس الماضي، مدفوعة بتدفق الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية، لكنها تكافح لتحقيق مستويات قياسية جديدة منذ ذلك الحين.

وربما تؤكد بيانات التضخم وتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدورها يوم الأربعاء المخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وهو ما يشكل بيئة غير مواتية للمضاربات على أصول مثل العملات المشفرة.

قال أناند غوميز، المؤسس المشارك لمنصة المشتقات المالية "بارادايم"، إن "عدم وجود أخبار يعد شيئا سيئا في مجال العملات المشفرة، فالسوق تحتاج باستمرار إلى أخبار إيجابية للبقاء منتعشة، لذلك عندما لا يكون هناك أخبار، يكون المسار الذي تميل له هو "الانخفاض".