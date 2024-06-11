أنت هنا

  • الأسواق
  • "بيتكوين" عند أدنى مستوى في أسبوع مع ترقب بيانات التضخم والفائدة

"بيتكوين" عند أدنى مستوى في أسبوع مع ترقب بيانات التضخم والفائدة

"بيتكوين" عند أدنى مستوى في أسبوع مع ترقب بيانات التضخم والفائدة
شعار مضئ بالنيون لعملة بتكوين المشفرة. "بلومبرغ"
بلومبرغ
  • الثلاثاء 11 يونيو 2024 8:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:42 صباحا

تأرجحت عملة بيتكوين يوم الثلاثاء وسط توتر يسود أروقة التداول ترقبا لصدور بيانات التضخم الأمريكية وقرار السياسة النقدية من قبل الفيدرالي.

تهاوت أكبر عملة مشفرة بنسبة 2.5 % إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوع وتتداول دون 68 ألف دولار في تمام الساعة (12:30) بتوقيت سنغافورة. كما خسرت العملات المشفرة الأصغر حجما مثل إيثريوم ودوج كوين.

سجلت عملة بيتكوين مستوى قياسي بلغ 73798 دولارا في مارس الماضي، مدفوعة بتدفق الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية، لكنها تكافح لتحقيق مستويات قياسية جديدة منذ ذلك الحين.

وربما تؤكد بيانات التضخم وتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدورها يوم الأربعاء المخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وهو ما يشكل بيئة غير مواتية للمضاربات على أصول مثل العملات المشفرة.

قال أناند غوميز، المؤسس المشارك لمنصة المشتقات المالية "بارادايم"، إن "عدم وجود أخبار يعد شيئا سيئا في مجال العملات المشفرة، فالسوق تحتاج باستمرار إلى أخبار إيجابية للبقاء منتعشة، لذلك عندما لا يكون هناك أخبار، يكون المسار الذي تميل له هو "الانخفاض".

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأسواق

الأسواق

"تاسي" يفقد 0.4 % ليصل إلى 11812 نقطة مطلع التداولات

11 يونيو 2024
الأسواق

أزمة لصادرات فيتنام من "البن" تؤثر على الإمدادات العالمية والأسعار

11 يونيو 2024
الأسواق

تركيا تدرس فرض ضريبة على تعاملات البورصة للحد من عجز الميزانية

11 يونيو 2024
الأسواق

ماسك يهدد بحظر أجهزة "أبل" إذا دمجت "تشات جي بي تي" بنظام التشغيل

11 يونيو 2024
الأسواق

الصراعات تكبد الاقتصاد العالمي 19.1 تريليون دولار بارتفاع 20 %

11 يونيو 2024
الأسواق

الذهب يتراجع مع ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي وبيانات التضخم

11 يونيو 2024