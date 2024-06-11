أبل تزود آيفون بتشات جي.بي.تي وتكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي جديدة

أعلنت شركة "آبل" اليوم في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية نظامها الجديد المرتقب جداً "آبل إنتيليجنس" Apple Intelligence الهادف إلى تحسين استخدام مختلف أجهزتها من "آي فون" إلى "ماك" بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويرتكز "آبل إنتيليجنس" على أداة المساعدة "سيري" Siri، التي خضعت لتحديث جذري يُتوقع أن يتيح لها تعويض تأخّرها عن المنتجات التي أطلقتها في الآونة الأخيرة شركتا "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت".

وأقامت "آبل" لهذا الغرض شراكة مع "أوبن إيه آي" التي دشّنت في نوفمبر 2022 حقبة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال طرحها "تشات جي بي تي".

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان في منشور على منصة "إكس": "نحن متحمسون جداً للتعاون مع آبل لإدراج تشات جي بي تي في أجهزتها في وقت لاحق من هذه السنة!، أعتقد أنكم ستحبون ذلك حقاً".

وسيتوافر "آبل إنتيليجنس" في الإصدار الجديد من نظام التشغيل "آي أو إس 18" الذي أعلن عنه أيضا الاثنين خلال مؤتمر المطورين الذي يستمر طوال الأسبوع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، خلال عرض تقديمي: "نعتقد أن آبل إنتيليجنس سيكون عنصرا لا غنى عنه للمنتجات التي لها أصلا دور أساسي في حياتنا".

ويهدف "آبل إنتيليجنس" إلى أن يكون وظيفة تساعد في تحسين استخدام الأجهزة وتطبيقاتها وتبسيطها.

ومن أبرز ما سيتيحه النظام الجديد للمستخدم إنشاء الرموز التعبيرية الخاصة به بناءً على وصف باللغة اليومية أو إنشاء ملخصات للرسائل في صندوق البريد الإلكتروني.

ويستطيع المستخدم تقديم طلبات إلى "سيري" كتابيا أو شفهيا.

وأبرزت "آبل" قدرة واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها على اتخاذ القرارات واختيار العناصر المناسبة بناء على الخصائص الخاصة بمستخدم كل جهاز "آي فون" أو "آي باد".