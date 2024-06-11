أسعار النفط ترتفع 3% بدعم آمال زيادة الطلب خلال الصيف

ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة في المائة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الاثنين بدعم من آمال ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف على الرغم من ارتفاع الدولار والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بشدة في عامي 2022 و2023 للسيطرة على التضخم مما زاد تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، الأمر الذي قد يثبط النمو الاقتصادي ويخفض الطلب على النفط.

وبالمثل، قد يؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليل الطلب على النفط لأنه يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.01 دولار، أو 2.01 %، إلى 81.63 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 دولار، أو 2.9 %، إلى 77.74 دولار عند التسوية.

وهذا هو أعلى إغلاق للخامين القياسيين منذ 30 مايو.

وقال محللون في شركة جيلبر اند أسوشيتس لاستشارات الطاقة في مذكرة: "ارتفعت العقود الآجلة لأن توقعات الطلب في الصيف تدعم الأسعار، رغم أن المشهد الأوسع لا يزال أقل تفاؤلا من الأسابيع السابقة".

ويتوقع محللو جولدمان ساكس ارتفاع سعر خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل في الربع الثالث، وقالوا في تقرير إن الطلب القوي على وسائل النقل في الصيف سيدفع سوق النفط إلى مواجهة عجز قدره 1.3 مليون برميل يوميا في الربع الثالث.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر مقابل سلة عملات، كما انخفض اليورو انخفاضا حادا بسبب حالة عدم اليقين السياسي في أوروبا بعد أن دفعت المكاسب التي حققتها أحزاب اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وسجل النفط ثالث خسارة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن تؤدي خطة لتقليص تخفيضات الإنتاج التي يطبقها تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، بدءا من أكتوبر إلى زيادة المعروض العالمي.