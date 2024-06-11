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الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة رغم حذر المستثمرين بشأن بيانات التضخم والفائدة

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة رغم حذر المستثمرين بشأن بيانات التضخم والفائدة
نيويورك: رويترز
  • الثلاثاء 11 يونيو 2024 12:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 11 يونيو 2024 12:08 صباحا

ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك لمستويات قياسية عند الإغلاق اليوم الاثنين رغم توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور تقرير أسعار المستهلكين هذا الأسبوع وتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسية النقدية.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 13.8 نقطة، أو 0.26 %، إلى 5360.79 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك 59.40 نقطة، أو 0.35 %، إلى 17192.53 نقطة. بينما ربح مؤشر داو جونز 69.05 نقطة، أو 0.18 %، إلى 38868.04 نقطة.

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