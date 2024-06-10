مركز مشاريع البنية التحتية يصدر أول رخصة لأعمال الحفر في الرياض

أصدر مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض اليوم أول رخصة لأعمال الحفر في منطقة الرياض، وذلك استكمالًا لجهود المركز في تحقيق بنية تحتية مستدامة.

من جانبه قال أمين منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أن إصدار أول رخصة لأعمال الحفر في منطقة الرياض يعتبر إعلانا لبداية الأعمال الفعلية لمركز مشاريع البنية التحتية بآلية جديدة.

وأكد العياف في منشور عبر حسابه على منصة x أمل أمانة منطقة الرياض بأن تلمس آثار مركز مشاريع البنية التحتية واقعا لتعزيز التنسيق الشامل وضمان تطبيق أفضل الممارسات في جميع أعمال الحفر ومشاريع البنية التحتية والارتقاء بها.

وكان المركز قد أعلن في مارس الماضي بدء أعمال الرقابة الفعلية على مشاريع البنية التحتية داخل مدينة الرياض. وستشهد الأعمال الرقابية توسعا تدريجيا لتشمل أحياء مدينة الرياض كافة، قبل أن تمتد إلى جميع محافظات منطقة الرياض، مؤكدا الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة البنية التحتية على نطاق واسع.

وتأتي الخطوة عقب إصدار المركز لمجموعة من الضوابط الخاصة بالرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية، التي تم الكشف عنها سابقا في إطار سعي المركز لتعزيز الشفافية والامتثال البيئي واشتراطات السلامة في جميع المشاريع.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض في يوليو 2023.

يذكر أن الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض حددت 14 مهمة لتحقيق أهدافه المتمثلة في الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بما يعزز جودة الحياة ويحسن المشهد الحضري بها، ويسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق في تلك الأعمال والمشاريع.