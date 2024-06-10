الأسهم الفرنسية تدفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للانخفاض

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين بعد هبوط الأسهم الفرنسية على أثر دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة بعد هزيمة ثقيلة لحلفائه في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.4% ليلامس أدنى مستوى له في أكثر من 3 أشهر، فيما هوت أسهم بنوك بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بنسب راوحت بين 3.6% و7.5%.

كما انخفضت أسعار السندات الفرنسية، ما دفع العوائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها فيما يزيد على 6 أشهر بعد أن حقق القوميون المتشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي أمس الأحد.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4%، كما نزل كل من المؤشرين داكس الألماني وإيبكس الإسباني بالنسبة ذاتها.

وجرى تداول معظم قطاعات المؤشر ستوكس 600 على انخفاض، وكان مؤشر البنوك الفرعي في منطقة اليورو الأكثر تضررا، إذ تراجع 1.6%، في حين صعدت أسهم النفط والغاز 0.9% بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام.

ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم شركة التأمين البريطانية أفيفا 1.7% بعد أن خفض بنك جيه.بي مورجان تصنيف السهم.