19 حكما لمباريات «يورو 2024» .. 775 ألف يورو إجمالي أجورهم مع مساعديهم

بلغ إجمالي ما سيدفعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للحكام الـ19 ومساعديهم، الذين سيقودون 51 مباراة في بطولة يورو 2024 التي تنطلق الجمعة في عشرة ملاعب في المدن الألمانية 775 ألف يورو، وفقا لمسؤول في الاتحاد الأوروبي تحدث لموقع TALKSPORT.

واستدعت لجنة التحكيم في "يويفا" 19 حكما للتحكيم في بطولة أمم أوروبا 2024، و يعمل مع كل حكم حكمين مساعدان، وحكم رابع، وحكم مساعد احتياطي في الملعب، وفريق مكون من ثلاثة حكام للفيديو.

وبحسب الجدول الخاص بأجور هؤلاء الحكام فيتحصل حكم الساحة على خمسة آلاف في المباراة الواحدة التي يديرها في مباريات المجموعات وعشرة آلاف يورو في مباراة خروج المغلوب، ويبلغ إجمالي ما يتحصل عليه حكام الساحة من المباريات الـ 51 نحو 300 ألف يورو. أما بالنسبة للحكام المساعدين فأجر الواحد يبلغ 2.500 يورو في مباريات المجموعات وخمسة آلاف في مباريات خروج المغلوب ليبلغ إجماليها 150 ألف يورو ، وبنفس المبلغ يتقاضى الحكم الرابع، في حين يتقاضى حكام الفيديو ثلاثة آلاف دور المجموعات وخمسة آلاف لخروج المغلوب ليصل إجمالي ما يتقاضونه 175 ألف يورو.

ومن أبرز هؤلاء الحكام الإنجليزيان مايكل أوليفر وأنتوني تايلور، والبرتغالي أرتور سواريس دياس، والإسباني خيسوس جيل مانزانو، والإيطاليان ماركو غويدا دانييلي أورساتو، والروماني إستفان كوفاكس، والسلوفاكي إيفان كروزلياك، والهولندي داني ماكيلي، والبولندي سيمون مارسينياك، والسويدي جلين نيبيرج، والسويسري ساندرو شاري، والسلوفيني سلافكو فينشيتش، والفرنسيان كليمنت توربين وفرانسوا ليتكسير .

وشارك عدد من هؤلاء الحكام في تحكيم مباريات في دوري روشن السعودي، من بينهم البرتغالي أرتور سواريس دياس الذي قاد خمس مباريات من بينها مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة الـ17 والإيطالي دانييلي أورساتو الذي قاد كلاسيكو الاتحاد والهلال في الجولة الـ12، والحكم الروماني إستفان كوفاكس قاد مباراة الأهلي والخليج في الجولة الـ19.

ولتولي إدارة مباراة في بطولة أمم أوروبا 2024، يجب أن يكون عمر الحكام 25 عاما على الأقل في الأول من يناير الماضي. ولم يعد هناك حد أقصى للعمر، رغم أن المسؤولين يخضعون بانتظام لتقييمات فنية وبدنية للتأكد أنهم ما زالوا على مستوى المهمة.