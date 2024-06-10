أنت هنا

  • التكنولوجيا
  • «نوكيا» تطلق تقنية اتصال هاتفي ثلاثي الأبعاد لتحسين الجودة

«نوكيا» تطلق تقنية اتصال هاتفي ثلاثي الأبعاد لتحسين الجودة

«نوكيا» تطلق تقنية اتصال هاتفي ثلاثي الأبعاد لتحسين الجودة
الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا بيكا لوندمارك، يجري اتصالا هاتفيا ثلاثي الأبعاد في المقر الرئيس للشركة في إسبو. المصدر: «رويترز»
ستوكهولم: رويترز
  • الاثنين 10 يونيو 2024 1:45 مساء
  • حدثت فى الاثنين 10 يونيو 2024 6:59 مساء

أطلقت شركة نوكيا تقنية اتصال هاتفي ثلاثي الأبعاد، إذ أجرى الرئيس التنفيذي بيكا لوندمارك اتصالا هاتفيا باستخدام تقنيات جديدة تسمى "تكنولوجيا الصوت والصورة الغامرة" تحسن جودة الاتصال، ما يجعل التفاعلات أقرب للتفاعلات الحية.

وقال لوندمارك "عرضنا مستقبل الاتصالات الصوتية". وكان لوندمارك حاضرا أيضا عند إجراء أول اتصال بتكنولوجيا الجيل الثاني في 1991.

ستضيف التكنولوجيا الجديدة صوتا ثلاثي الأبعاد يمكن المتصل من سماع كل شيء كما لو كان جالسا مع الطرف الآخر في المكالمة، على عكس الاتصالات الحالية في الهواتف الذكية التي تكون أحادية الاتجاه، أي إنها تضغط العوامل الصوتية معا فيكون الصوت المسموع أضعف تجسيما وأقل في التفاصيل.

وقالت جيني لوكاندر رئيسة شركة نوكيا تكنولوجيز: "إنها أكبر قفزة إلى الأمام في تجربة الاتصال الصوتي الحي منذ طرح الصوت الهاتفي أحادي الاتجاه المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اليوم".

وأضافت خلال مقابلة "يجري في الوقت الراهن العمل على جعل هذا الأسلوب هو الأسلوب القياسي ليتسنى لمقدمي خدمات الشبكات ومصنعي الرقائق ومصنعي السماعات بدء تنفيذه في منتجاتهم".

وأجرت نوكيا الاتصال باستخدام هاتف ذكي عادي على شبكة عامة من شبكات الجيل الخامس.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

التكنولوجيا

التكنولوجيا

أبل تزود آيفون بتشات جي.بي.تي وتكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي جديدة

11 يونيو 2024
التكنولوجيا

"أبل" تطرح منتجات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعويض تأخرها عن منافسيها

10 يونيو 2024
التكنولوجيا

"إس إيه بي" توسع استثماراتها في السعودية لتعزيز الابتكار والارتقاء بالمهارات الوطنية

10 يونيو 2024
التكنولوجيا

منتدى مستقبل أشباه الموصلات يمهد الطريق نحو توطين الرقائق في السعودية

9 يونيو 2024
التكنولوجيا

"تيك توك" يفتح بابا جديدا للمنافسة مع "سناب شات" عبر خاصية "ستريك"

9 يونيو 2024
التكنولوجيا

التحقق من هوية مستخدمي "واتسآب بيزنس" يشمل 4 دول جديدة

9 يونيو 2024