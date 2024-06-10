«نوكيا» تطلق تقنية اتصال هاتفي ثلاثي الأبعاد لتحسين الجودة

أطلقت شركة نوكيا تقنية اتصال هاتفي ثلاثي الأبعاد، إذ أجرى الرئيس التنفيذي بيكا لوندمارك اتصالا هاتفيا باستخدام تقنيات جديدة تسمى "تكنولوجيا الصوت والصورة الغامرة" تحسن جودة الاتصال، ما يجعل التفاعلات أقرب للتفاعلات الحية.

وقال لوندمارك "عرضنا مستقبل الاتصالات الصوتية". وكان لوندمارك حاضرا أيضا عند إجراء أول اتصال بتكنولوجيا الجيل الثاني في 1991.

ستضيف التكنولوجيا الجديدة صوتا ثلاثي الأبعاد يمكن المتصل من سماع كل شيء كما لو كان جالسا مع الطرف الآخر في المكالمة، على عكس الاتصالات الحالية في الهواتف الذكية التي تكون أحادية الاتجاه، أي إنها تضغط العوامل الصوتية معا فيكون الصوت المسموع أضعف تجسيما وأقل في التفاصيل.

وقالت جيني لوكاندر رئيسة شركة نوكيا تكنولوجيز: "إنها أكبر قفزة إلى الأمام في تجربة الاتصال الصوتي الحي منذ طرح الصوت الهاتفي أحادي الاتجاه المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اليوم".

وأضافت خلال مقابلة "يجري في الوقت الراهن العمل على جعل هذا الأسلوب هو الأسلوب القياسي ليتسنى لمقدمي خدمات الشبكات ومصنعي الرقائق ومصنعي السماعات بدء تنفيذه في منتجاتهم".

وأجرت نوكيا الاتصال باستخدام هاتف ذكي عادي على شبكة عامة من شبكات الجيل الخامس.