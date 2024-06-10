افتتاح بينالي الفنون الإسلامية 2025 في 25 يناير المقبل

أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية موعد انطلاق النسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية، البينالي الأول والوحيد المخصص لفنون الحضارة الإسلامية، المقرر خلال الفترة من 25 يناير إلى 25 مايو 2025، في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

ويستعرض البينالي الكنوز التاريخية للحضارة الإسلامية والأعمال الفنية المعاصرة معا، كجزء من سلسلة غنية متواصلة، نجحت باستقطاب 600 ألف زائر في النسخة الافتتاحية. وستواصل النسخة الثانية تقديم منصة للحوار الثقافي والإبداعي، وإبراز إسهامات الفنون والثقافة الإسلامية في الحضارة العالمية، وذلك من صالة الحجاج الغربية التاريخية الحائزة على جائزة الآغا خان، التي تتمتع بأهمية كبيرة للمسلمين من جميع أنحاء العالم، حيث يمر الملايين من ضيوف الرحمن عبر صالة المطار سنويا لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.

ويشهد بينالي الفنون الإسلامية 2025 عودة معرض ومنتدى "المدار"، الذي يجمع تحت مظلته كبرى مؤسسات الفنون الإسلامية المحلية والدولية ليعرض مقتنياتها الثمينة ضمن معرض واحد جماعي، بهدف تعزيز التعاون والحوار، وإظهار ثراء وتنوع الثقافة الإسلامية من خلال الجمع بين مؤسسات من مناطق جغرافية مختلفة.

كما سيتضمّن البينالي "الجناح التكريمي"، الذي يحتفي بـ2 من المجموعات العريقة للفن الإسلامي، التي تعكس مقتنياتها مواطن الحضارة الإسلامية بأسمى وجوهها، إضافة إلى تخصيصه جناحين منفصلين لمكة المكرمة والمدينة المنوّرة، احتفاء بهذين الموقعين المقدسين.

وبالتزامن مع بينالي الفنون الإسلامية، أطلقت مؤسسة بينالي الدرعية جائزة معمارية جديدة باسم جائزة المصلى، وهي مسابقة دولية للتصميم المعماري، لتقديم تصميم جديد لمصلى مؤقت، يشيد على أرض البينالي.

وبتكليف من الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية آية البكري، يشرف على البينالي نخبة من المديرين الفنيين العالميين، تضم كل من المدير الفني الدكتور أمين جعفر، مدير مجموعة آل ثاني الذي تتناول أعماله الأكاديمية والفنية محطات التقاء الثقافات الأوروبية والآسيوية، والمدير الفني الدكتور جوليان رابي، المحاضر السابق في الفنون والعمارة الإسلامية في جامعة أكسفورد والمدير السابق للمتحف الوطني للفن الآسيوي التابع لمؤسسة سميثسونيان وعضو فريق القيمين الفنيين للنسخة الأولى لبينالي الفنون الإسلامية، والكاتب والمؤرخ الدكتور عبدالرحمن عزام، مستشار معرض ومنتدى (المدار) ضمن النسخة الأولى من بينالي الفنون الإسلامية في 2023، إضافة إلى القيم الفني لأعمال الفن المعاصر الفنان السعودي مهند شونو، الذي شارك في النسخة الأولى للبينالي، ومثل المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي الفني الـ59 لبينالي البندقية 2022.

كما يتضمن فريق القيمين الفنيين للبينالي كوادر تتمتع بخبرات عميقة في الثقافة الإسلامية، بما في ذلك الفنون الجميلة والعلوم والفلسفة والحرف وعلم الآثار، بينهم أفراد من خلفيات ومناطق جغرافية متنوعة، وفي رصيدهم خبرة واسعة في إنشاء معارض عالمية مع مؤسسات رائدة على مستوى العالم. ويضم الفريق ماسة الكتبي (مدير معرض المدار)، ورضوان أحمد (قيم فني)، وهيذر إيكر (قيم فني)، وماريكا سردار (قيم فني)، وجوانا شوفالييه (قيم فني معاون)، وأمينة دياب (قيم فني معاون)، وسارة العبدلي (قيم فني مساعد)، وبلال بدت (قيم فني مساعد)، وفي بهبهاني (قيم فني مساعد)، ووين وين (قيم فني مساعد).

تشرف على تنظيم بينالي الفنون الإسلامية مؤسسة بينالي الدرعية، وهي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2020، بهدف تعزيز التعبير الإبداعي وغرس قيم التقدير للثقافة والفنون في السعودية. وتتولى المؤسسة أيضا مهمة تنظيم بينالي الدرعية للفن المعاصر في الرياض، بالتناوب مع بينالي الفنون الإسلامية بجدة، إلى جانب إشرافها على تطوير حي جاكس، الذي يحتضن مقر أعمال مؤسسة بينالي الدرعية.