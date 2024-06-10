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  • أصول قطاع شركات التمويل في السعودية ترتفع 13 % خلال 2023

أصول قطاع شركات التمويل في السعودية ترتفع 13 % خلال 2023

أصول قطاع شركات التمويل في السعودية ترتفع 13 % خلال 2023
  • الاثنين 10 يونيو 2024 3:45 مساء
  • حدثت فى الاثنين 10 يونيو 2024 4:06 مساء

ارتفع إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في السعودية بنسبة 13% لتصل إلى 64.2 مليار ريال، فيما زادت المحفظة التمويلية بنسبة 12% إلى 84.7 مليار ريال، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم.

وبحسب تقرير الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، شهد إجمالي أصول قطاع إعادة التمويل العقاري ارتفاعًا بنسبة 48% ليصل إلى 31 مليار ريال.

وارتفع رأس المال المجمع لقطاع شركات التمويل بنحو 6% خلال العام الماضي ليصل إلى 15.5 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 1.7 مليار ريال.

وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 77%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 20%، وقطاع الشركات 3%.

كذلك تجاوز عدد العاملين في قطاع شركات التمويل 6 آلاف موظف وموظفة منهم 86% سعوديون بنهاية عام 2023.

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