5 صفقات خاصة على 6.1 % من أسهم "الآمار" بأقل سعر في تاريخ الشركة

سجلت شركة "الآمار" المدرجة في السعودية وصاحبة الامتياز والمشغل لكل من علامة "دومينوز بيتزا" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وعلامة "دانكن" في مصر والمغرب، خلال تداولات اليوم، 5 صفقات خاصة على 6.1 % من أسهمها المصدرة، بما يعادل 1.56 مليون سهم وبقيمة 114 مليون ريال.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاءت الصفقات بسعر 73.3 ريال للسهم، بما يقل عن السعر المتداول بـ 4.2 %، وهو أقل سعر في تاريخ الشركة وأقل بـ36 % من سعر الاكتتاب الذي تم قبل عامين.

وسجلت الشركة خسائر في الربع الأول بنحو 17.7 مليون ريال لأول مرة منذ الربع الثاني من 2020، ومع ذلك أوصى مجلس الإدارة توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول بنحو 40 هللة للسهم بإجمالي 10.1 مليون ريال بما يعادل 32 % من رصيد الأرباح المبقاة.

وتظهر قائمة كبار ملاك الشركة امتلاك شركة عبدالعزيز إبراهيم الجماز وإخوانه حصة من الشركة بلغت 57.61 %.

وحدة التحليل المالي