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  • تركيا تغرم جوجل 14.8 مليون دولار لانتهاكها المنافسة بين الفنادق

تركيا تغرم جوجل 14.8 مليون دولار لانتهاكها المنافسة بين الفنادق

تركيا تغرم جوجل 14.8 مليون دولار لانتهاكها المنافسة بين الفنادق
أنقرة : رويترز
  • الاثنين 10 يونيو 2024 1:15 مساء
  • حدثت فى الاثنين 10 يونيو 2024 1:30 مساء

غرمت هيئة حماية المنافسة التركية شركة جوجل 482 مليون ليرة ( 14.85 مليون دولار) لتخلفها الوفاء بالتزامات تتعلق بعمليات البحث عن الفنادق عبر الإنترنت.

وذكرت الهيئة اليوم الخميس أن الغرامة فرضت على جوجل لعدم اتخاذها إجراءات بشأن ما أثارته الهيئة عن المنافسة العادلة مع محركات بحث أخرى محلية.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد فرض سابقا غرامة قدرها 296 مليون ليرة (9.18 مليون دولار) على الشركة، وفرض التزامات معينة للقضاء على المخالفة، وإرساء منافسة فعالة في السوق.

وبحسب هذه الالتزمات، مطلوبا من جوجل التأكد من أن خدمات البحث المحلي المتنافسة وخدمات مقارنة أسعار أماكن الإقامة المتنافسة لم تتضرر من الخدمات الخاصة بها على صفحة نتائج البحث العامة، وقدمت الشركة الأمريكية معلومات لإزالة المخاوف حول المنافسة، وقررت الهيئة في مارس الماضي مراقبتها لمدة 3 أشهر.

ومع ذلك، فأن جوجل لم تمتثل للالتزامات المطلوب تنفيذها في ما يتعلق بـ"خدمات البحث المحلية" المتعلقة باستعلامات الفنادق.

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