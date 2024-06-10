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205 مليارات ريال قدمها "حساب المواطن" لمستفيديه منذ انطلاقه

205 مليارات ريال قدمها "حساب المواطن" لمستفيديه منذ انطلاقه
الرياض : واس
  • الاثنين 10 يونيو 2024 1:00 مساء
  • حدثت فى الاثنين 10 يونيو 2024 1:46 مساء

أودع برنامج حساب المواطن اليوم 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والسبعين نحو 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 205 مليارات ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مشيرا إلى أن 74 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالا. مبينا أن عدد أرباب الأسر المستفيدين في هذه الدفعة 2.1 مليون رب أسرة مشكلين 73 %، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.

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