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الذهب يستقر بعد بيانات الوظائف الأمريكية وتعليق الصين لعمليات الشراء

الذهب يستقر بعد بيانات الوظائف الأمريكية وتعليق الصين لعمليات الشراء
سنغافورة : رويترز
  • الاثنين 10 يونيو 2024 12:30 مساء
  • حدثت فى الاثنين 10 يونيو 2024 12:44 مساء

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة بسبب تعليق البنك المركزي الصيني للمشتريات وبيانات الوظائف الأمريكية القوية التي قلصت الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة.

وظلت الأسعار دون تغير عند 2296.17 دولار للأونصة بحلول الساعة (09:00) بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2313.30 دولار.

وهبط الذهب يوم الجمعة 3.5 % في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر 2020 بعد أن جاء تقرير الوظائف الأمريكي أقوى من المتوقع فضلا عن تعليق المركزي الصيني في مايو عمليات شراء استمرت 18 شهرا من أجل تعزيز الاحتياطيات. وتراجعت توقعات خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر إلى 50 % تقريبا من 70 % قبل بيانات الوظائف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 29.58 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 1 % إلى 973.40 دولار وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 914.21 دولار.

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