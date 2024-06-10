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  • ريال مدريد : نرفض المشاركة في مونديال الأندية بسبب المبالغ القليلة المقدمة

ريال مدريد : نرفض المشاركة في مونديال الأندية بسبب المبالغ القليلة المقدمة

ريال مدريد : نرفض المشاركة في مونديال الأندية بسبب المبالغ القليلة المقدمة
مدريد : د ب ا
  • الاثنين 10 يونيو 2024 11:30 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 10 يونيو 2024 12:04 مساء

فجر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مفاجأة بتأكيده أن الفريق سيرفض المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم بشكلها الجديد.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة "إل جورنال" الإيطالية "ريال مدريد لن يذهب للمشاركة في كأس العالم للأندية، وسنرفض الدعوة مثل أندية أخرى".

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم "مباراة واحدة فقط لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، والاتحاد الدولي يريد منحنا هذا المبلغ في البطولة بالكامل، هذا مستحيل".

ويعد ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ضمن 12 فريقا أوروبيا سيشاركون في مونديال الأندية بنظامه الجديد.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة المسابقة صيف العام المقبل 2025 في أمريكا بمشاركة 32 فريقا على أن تنظم كل 4 أعوام بمشاركة أبطال قارات العالم الست.

في سياق آخر تحدث المدير الفني لريال مدريد عن نجم الوسط الألماني توني كروس الذي أعلن اعتزاله عقب انتهاء مشاركته في بطولة يورو 2024 التي تستضيفها بلاده.

وكشف أنشيلوتي "لقد تحدثت مع توني كروس بالفعل، وقلت له إذا غير رأيه في الأشهر المقبلة، فإن مكالمة هاتفية واحدة كفيلة بأن نبدأ العمل مجددا".

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