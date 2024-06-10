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"التجارة" : غرامات مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

"التجارة" : غرامات مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 10 يونيو 2024 10:15 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 10 يونيو 2024 10:51 صباحا

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قرارا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار بدءا من الأول من يوليو المقبل.

ووفقا للقرار الوزاري، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية "أم القرى"، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقا للآتي :

أولا : المخالفين في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة)

12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.

8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).

4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).

6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.

ثانيا : المخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة

20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.

15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).

ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة 50 %، وأكد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

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