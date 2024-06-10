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"الموارد البشرية" تطرح تعديل لائحة نظام العمل بشأن تقسيم الرخص والتأشيرات

"الموارد البشرية" تطرح تعديل لائحة نظام العمل بشأن تقسيم الرخص والتأشيرات
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 10 يونيو 2024 9:30 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 10 يونيو 2024 10:46 صباحا

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تقسيم رخص وتأشيرات العمل أمام المهتمين والمتخصصين، عبر منصة "استطلاع" لمدة 20 يوما.

ويهدف المشروع إلى التمكين من استهداف مستويات مهارية معينة في القطاعات المختلفة للمساعدة على تحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل بما يتضمن التشجيع على استقطاب الأجانب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم مع المحافظة على سلاسة استقدام أصحاب المهارات الأساسية.

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