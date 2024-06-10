عمومية "ساسكو" تقر زيادة رأس المال 16.7 % وتوزيع أرباح إضافية عن 2023

وافقت الجمعية العمومية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، على زيادة رأس المال بنسبة 16.67 %، من أجل التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها ودعم التوسعات المستقبلية.

وقالت الشركة في بيان عبر "تداول" اليوم، إن الزيادة تهدف لرفع رأس المال من 600 مليون ريال إلى 700 مليون ريال، حيث ستتم عبر رسملة 100 مليون ريال (83 مليون ريال من الاحتياطي النظامي و 17 مليون ريال من الأرباح المبقاة).

كما وافقت الجمعية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 45 مليون ريال "أرباح نقدية إضافية" عن المالي 2023 بواقع 0.75 ريال لكل سهم تمثل 7.5 % من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح في 1 يوليو المقبل.