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  • الإنتاج الصناعي في السعودية يتراجع 6.1 % خلال أبريل بسبب "التعدين"

الإنتاج الصناعي في السعودية يتراجع 6.1 % خلال أبريل بسبب "التعدين"

الإنتاج الصناعي في السعودية يتراجع 6.1 % خلال أبريل بسبب "التعدين"
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 10 يونيو 2024 8:45 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 10 يونيو 2024 10:45 صباحا

انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية خلال أبريل الماضي بنسبة 6.1 % على أساس سنوي.

ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، فقد جاء التراجع المؤشر نتيجة لتأثره بشكل مباشر بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.1 % على أساس سنوي في أبريل الماضي، حيث يعد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأكبر في حساب الرقم القياسي، حيث يصل وزنه النسبي إلى 61.4 %.

وجاء تراجع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، نتيجة لتخفيض السعودية إنتاجها النفطي إلى 8.9 مليون برميل يوميا خلال أبريل الماضي، وبالمقارنة مع مارس يلاحظ ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 0.1 %.

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