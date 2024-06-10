"إيرباص" تفوز بتصنيع قمرين صناعيين إماراتيين مقابل 3.9 مليار درهم

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية، المزود لحلول الأقمار الصناعية في الإمارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاقدها مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، لتصنيع قمريها الصناعيين للاتصالات "الياه 4"و"الياه 5".

وتقدر التكلفة الإجمالية للقمرين نحو 3.9 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، ويشمل ذلك المركبة الفضائية والبنية التحتية للعمليات الأرضية وترتيبات الإطلاق والتأمين. وسيتم تمويل البرنامج بداية اعتمادا على موارد الياه سات الذاتية وذلك لحين استلام دفعة مقدمة من الحكومة الإماراتية قيمتها 3.7 مليار درهم (مليار دولار).

وكانت الياه سات قد فوضت إيرباص في الربع الثاني من 2023 لبدء أنشطة أولية متعلقة ببرنامج القمرين الصناعيين، في أعقاب حصولها على تكليف من الحكومة الإماراتية بقيمة 18.7 مليار دولار (5.1 مليار دولار) لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والخدمات المدارة والتي ستتم بصورة أساسية من خلال هذين القمرين الجديدين.

ومن المقرر أن تصمم إيرباص وتصنع القمرين الصناعيين استنادا إلى منصة "يوروستار نيو"، بحيث يتمتع كل منهما بحمولات يمكن إعادة ضبطها بمرونة تامة أثناء وجود القمرين في المدار ما يوفر إمكانية إعادة ضبط منطقة التغطية والقدرة والتردد لتلبية أية متغيرات في متطلبات الاستخدام.

وسيوفر القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5 إمكانات الاتصالات الآمنة للجهات الحكومية ضمن مناطق جغرافية واسعة تشمل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا، وسيحل القمران المتطوران في نهاية المطاف محل القمرين الصناعيين الياه 1 والياه 2، علما أن الأخيرين يعتمدان على نسخة سابقة من يوروستار التي صنعتها إيرباص وتم إطلاقهما في 2011 و 2012.

ومن المقرر أن تقوم إيرباص بتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية وتوفير مكونات قسم التحكم الأرضي. وينتظر أن تمتد فترة تشغيلهما إلى 15 عاما من إطلاقهما المتوقع في 2027 و 2028.