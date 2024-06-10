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  • ارتفاع مخصصات تغطية خسائر قروض البنوك في الصين إلى 6.9 تريليون يوان

ارتفاع مخصصات تغطية خسائر قروض البنوك في الصين إلى 6.9 تريليون يوان

ارتفاع مخصصات تغطية خسائر قروض البنوك في الصين إلى 6.9 تريليون يوان
بكين :د ب ا
  • الاثنين 10 يونيو 2024 8:30 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 10 يونيو 2024 10:42 صباحا

ارتفعت مخصصات تغطية خسائر القروض لدى البنوك التجارية في الصين بنهاية الربع الأول من 2024 إلى 6.9 تريليون يوان (970 مليار دولار) بزيادة نحو 270 مليار يوان عن الربع الأخير من 2023، وهو ما يشير إلى زيادة قدرة البنوك على مواجهة المخاطر.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن بيانات هيئة الرقابة المالية "إن معدل تغطية المخصصات للخسائر بلغ في مارس 204.5 % بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن نهاية العام الماضي".

وزادت الأرباح التراكمية للبنوك التجارية في الصين خلال الربع الأول 0.7 % إلى 672.3 مليار يوان. ووصلت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي الصيني بالعملات المحلية والأجنبية إلى 430 تريليون يوان بزيادة 8.1 %.

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