اتفاقية لحوكمة إجراءات التنفيذ في القطاع السكني السعودي

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، ورئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، اتفاقيتي تعاون بين ديوان المظالم ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من جهة، وصندوق التنمية العقارية من جهة أخرى.

وتهدف الاتفاقيتان إلى الربط الرقمي مع منصة "تنفيذ" الإدارية لحوكمة إجراءات التنفيذ لدى محكمة التنفيذ الإدارية، كما تأتي امتدادا لعديد من الاتفاقيات التي وقعها الديوان مع جهات حكومية أخرى، تنفيذا لقرار مجلس القضاء الإداري، بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ للجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع منصة "تنفيذ" الإدارية.