1.2 مليار يورو من "يورو 2024" تؤمن احتياطات "يويفا" المتضررة من الجائحة

تبدأ خطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المالية المكونة من شقين لإعادة ملء احتياطياته النقدية التي تضررت من الجائحة، ببطولة "يورو 2024" المقامة في موطن أكبر اقتصاد في القارة، ثم بمنح استضافة البطولة في 2028 للمملكة المتحدة وأيرلندا.

من المتوقع أن تبلغ الإيرادات نحو 2.5 مليار يورو من صفقات البث والرعاية ومبيعات التذاكر وباقات الضيافة والتراخيص. وتجري خلال البطولة التي تستضيفها ألمانيا 51 مباراة تبدأ في 14 يونيو في ميونيخ وتنتهي في 14 يوليو في برلين.

وتوقع "يويفا" في أبريل أن نصف دخله في يورو 2024 تقريبا، أي نحو 1.2 مليار يورو، سيكون أرباحا تخصص لتمويل معظم أعماله وتنميتها للسنوات الـ4 المقبلة وزيادة احتياطياته. تشمل تكاليف تنظيم البطولة مئات الملايين من اليوروهات، جوائز مالية للفرق الـ 24 ومدفوعات يومية للأندية التي يشارك لاعبوها في البطولة.

كانت تداعيات جائحة كوفيد تشغل بال "يويفا" حين تأكدت استضافة المملكة المتحدة وأيرلندا ليورو 2028 في أكتوبر الماضي.

يحدد "يويفا" لاحتياطياته النقدية مستوى أساسيا يبلغ 500 مليون يورو. وكانت احتياطياته قد بلغت 575 مليون يورو قبل تفشي فيروس كورونا في أوائل 2020، ثم انخفضت إلى 360 مليون يورو في أحدث حسابات السنة المالية 2023. وتعد بطولة اليورو التي تقام كل 4 سنوات هي أساس تمويل "يويفا" وتمويل تنمية أعضائه.

ومع أن دوري الأبطال وبطولات الأندية الأخرى تجني أموالا أكثر - نحو 3.5 مليار يورو هذا الموسم - إلا أنها تعود عادة إلى الأندية في شكل جوائز مالية. وليويفا حصة تبلغ 6.5% مما يسمى صافي الإيرادات بعد الخصومات، وهي تعادل أقل من 200 مليون يورو.

ومن بين 13 راعيا لـ"يورو 2024" هناك شركتا أديداس وكوكا كولا وقطر للسياحة، ومن الصين شركتان تابعتان لمجموعة علي بابا وثلاث شركات تكنولوجية.

وقال اليويفا عن تمويله الأساسي الذي يبلغ أكثر من ضعف تمويل الفيفا للاتحادات الأوروبية: "كل اتحاد من اتحاداتنا الأعضاء مؤهل للحصول على ما يصل إلى 17 مليون يورو خلال دورة البرنامج التي تستمر 4 سنوات من يوليو 2024 إلى يونيو 2028".

وستقتسم الاتحادات الوطنية الـ 24 المشاركة في "يورو 2024" الجوائز المالية البالغة 331 مليون يورو وسيتلقى البطل 28.5 مليون يورو إذا فاز بجميع مبارياته.

ومن المقرر أن يحصل أكثر من 600 ناد، معظمها في دول أوروبا وبعضها في أنحاء أخرى من العالم منها السعودية، على مدفوعات اليويفا من صندوق بقيمة 240 مليون يورو مقابل مشاركة لاعبين من دوريات هذه الدول في البطولة. ويخصص من هذا المبلغ 140 مليون يورو لتغطية اللاعبين المشاركين في النهائيات و100 مليون يورو توزع بحسب استدعاءات اللاعبين على جميع الفرق التي لعبت في نسختي دوري الأمم وتصفيات "يورو 2024".

بعد يورو 2020 التي بلغ إجمالي المدفوعات للفرق شارك لاعبوها في البطولة 200 مليون يورو، حصل تشيلسي على أكبر دفعة، 5.1 مليون يورو، يليه مانشستر سيتي 4.5 مليون يورو، وتقاسمت أندية إنجليزية أخرى 47 مليون يورو.