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إيرادات لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ترتفع 26 % في عام

إيرادات لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ترتفع 26 % في عام
إبراهيم بن محمد من الرياض
  • الأحد 9 يونيو 2024 9:00 مساء
  • حدثت فى الأحد 9 يونيو 2024 9:15 مساء

سجلت إيرادات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب ختام الموسم الجاري زيادة بنسبة 26%؜ عن إيرادات الموسم الماضي، حيث بلغت 8.042 مليون ريال، فيما بلغت الموسم الماضي 6.36 مليون ريال، وفقا لرصد "الاقتصادية"، مستندا على بيانات اللجنة الانضباطية خلال الموسم الرياضي المنصرم،
ولامس إجمالي قرارات اللجنة في المواسم الثلاثة الأخيرة البالغ عددها 1268 قرارا مبلغ 20 مليون ريال تمثل مخالفات أندية المسابقات السعودية، ومبالغ رسوم الاحتجاجات المصادرة في كل الدرجات والفئات.
وسجلت النسخة الحالية 40%؜ من إجمالي رسوم الـ3 مواسم الماضية البالغة 19.9 مليون ريال، حيث بلغ عدد القرارات فيها 395 قرارا، فيما سجلت نسخة العام الماضي ما نسبته 32% من الإجمالي، وذلك بعدد 396 قرارا، وما نسبته 28%؜ الموسم قبل الماضي بعدد 477 قرارا، مجموع قيمتها 5.5 مليون ريال.
ونصت لائحة اللجنة على أن كل شخص أو ناد يمتنع عن سداد مبلغ المخالفة، تقوم اللجنة بإخطار المنفذ ضده كتابيا وإمهاله 10 أيام لتنفيذ القرار، وفي حال عدم التنفيذ بعد إخطار المنفذ ضده، تقوم اللجنة بإصدار قرار مشتمل على العقوبات التالية، إيقاع غرامة مالية تتناسب مع حجم المبلغ المالي المتأخر ولا تزيد على 20 ألف ريال للشخص الطبيعي، و50 ألف ريال للشخص الاعتباري.
وأوضحت اللجنة أن الخطوة الثانية هي منحه موعدا نهائيا وإمهاله 30 يوما لسداد المبلغ المستحق أو تنفيذ القرار (غير المالي)، وفي حال عدم الالتزام بالموعد الزمني المحدد، يتم إيقاع عقوبات أخرى تضمنتها لائحة اللجنة سواء على الأندية أو الأشخاص الطبيعيين.

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