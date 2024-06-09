الصندوق الزراعي: العقارات المرهونة تشكل 50 % من محفظة التمويل

سجلت العقارات المرهونة لمحفظة ضمانات التمويل الخاصة في صندوق التنمية الزراعية نحو 50% من إجمالي حجم المحفظة البالغ نحو 14 مليار ريال، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" منير السهلي الرئيس التنفيذي للصندوق ونائب رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح السهلي، أن محفظة الضمانات تحتوي على عدة أنواع من الضمانات منها العقارية والشخصية والأوراق المالية وضمانات قصيرة الأجل، لافتا إلى أن الضمانات المقدمة من قبل المستفيدين يتم تقييمها قبل تمويل مشاريعهم.

ومنذ إنشاء الصندوق حتى نهاية العام الماضي، اعتمد الصندوق لعملائه قروضا تجاوزت قيمتها 65 مليار ريال لأكثر من 479 ألف عقد تنموي واستثماري.

السهلي أشار إلى أن حجم القروض المقدمة لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تقل عن 50% من إجمالي القروض المقدمة سنويا للمشاريع الزراعية كافة.

وأسهم برنامج إعادة جدولة الديون المتعثرة دون زيادة في فوائد القرض في تحصيل نحو 94.66% من إجمالي القروض المستحقة على عملاء الصندوق الزراعي.

وأوضح السهلي، أن الصندوق قام بعدد من الشراكات مع البنوك والمصارف التجارية، بهدف التيسير على بعض المستثمرين المتقدمين إلى الصندوق باستحداث خيارات جديدة للتمويل المقدم لهم للحصول على التمويل والخدمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية المقدمة عن طريق البنوك التجارية بالتعاون المشترك لتحقيق أهدافهما.

