ملكية الأجانب في "أرامكو" تصبح الأعلى في "تاسي" بـ50 مليار ريال متجاوزة الراجحي

أظهر هيكل ملكية "أرامكو السعودية" أكبر شركة طاقة وكيميائيات في العالم، بعد الطرح الثانوي البالغ 1.545 مليار سهم، ارتفاع ملكية المستثمرين من المؤسسات الدولية إلى نحو 0.73% من الأسهم المُصدرة، تبلغ قيمتها نحو 50 مليار ريال وفق إغلاق السهم الخميس الماضي.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية المستند إلى بيانات "تداول"، أصبحت ملكية الأجانب في "أرامكو" حاليا هي الأعلى بين ملكياتهم في الشركات المدرجة، متجاوزة مصرف الراجحي الذي يملكون فيه نحو 41.6 مليار ريال عبر حصة بـ13.18 %.

فيما بلغت ملكية المؤسسات المحلية حوالي 0.89% بما يعادل نحو 61 مليار ريال، ثالثا الأفراد 0.76% قيمتها نحو 52 مليار ريال.

وتشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك الحكومة السعودية حوالي 97.62% من الأسهم المُصدرة، بقيمة تقارب 6.69 تريليون ريال.

تشمل حصة المؤسسات الدولية والمحلية، المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و/أو الطرح و/أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

كما تشمل حصة المستثمرين الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الاشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية (باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الاشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين)، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و/أو الطرح و/أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

أما بالنسبة لملكية باقي أسهم الشركة، فهي تشمل: الأسهم المملوكة من الحكومة، والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها، ثالثا الأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الاشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، ورابعا 163.76 سهم مملوكة كأسهم خزينة.

كانت الشركة قد طرحت 1.545 مليار سهم طرحا ثانويا، تم تخصيص 90% منها للمؤؤسات و10% للأفراد.

تم تغطية حصة المؤسسات في الساعات الأولى للطرح، فيما تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 27.25 ريال للسهم.

وتم تخصيص جميع الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد، بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، بينما تخصص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13 %.