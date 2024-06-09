مبيعات المليار ترفع أرباح "عذيب" 358 % خلال العام المنتهي في مارس الماضي

ارتفع صافي ربح شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) خلال العام المنتهي في مارس الماضي بنحو 358.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، جراء ارتفاع الإيرادات وتراجع مصاريف البيع والتسويق.

وبحسب بيان للشركة عبر "تداول" فقد بلغ صافي الربح للعام المالي الماضي 194.6 مليون ريال مقابل 42.4 مليون ريال في العام الذي سبقه جراء ارتفاع مبيعات الأعمال والجملة وزيادة إيرادات مبيعات التجزئة.

فيما تجاوزت إيرادات الشركة لنفس الفترة حاجز المليار ريال لأول مرة في تاريخها بارتفاع 61 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة نمو مبيعات جميع القطاعات. حيث ارتفعت مبيعات الأعمال بـ 234 مليون ريال ومبيعات الجملة 120 مليون ريال و مبيعات التجزئة 32 مليون ريال.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين "بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة" 559 مليون ريال بارتفاع 381.5 %، فيما بلغت ربحية السهم 6.43 ريال.

وكانت الشركة قد وقعت اتفاقية تسوية ذمم وإعادة شراء أبراج اتصالات عدد 488 برج بمبلغ 48 مليون ريال نتج عن الاتفاقية إيرادات أخرى بلغت 34 مليون ريال.