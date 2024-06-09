التحقق من هوية مستخدمي "واتسآب بيزنس" يشمل 4 دول جديدة

أعلنت شركة التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي العملاقة ميتا بلاتفورمس إطلاق برنامج التحقق من هوية المستخدم لمستخدمي إصدار واتسآب بيزنس المخصص للشركات في البرازيل والهند وإندونيسيا وكولومبيا، على أن تطرحه في مزيد من الدول فيما بعد. ويبدأ رسم الاشتراك في هذا البرنامج من 14 دولارا شهريا.

في الوقت نفسه أضافت ميتا التي تمتلك شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك المزيد من الخصائص إلى تطبيق واتسآب للتواصل الاجتماعي للشركات والسماح لها باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (أيه.بي.آي) لخدمة العملاء عبر المكالمات داخل التطبيق، وأطلقت ميتا برنامج التحقق من الهوية للمطورين في مارس 2023، ووفرته للشركات في سبتمبر 2023 ويقتصر استخدام هذا البرنامج حتى الآن على فيسبوك وإنستجرام.

وقالت الشركة إن التجار الذين يشتركون في خدمة واتسآب للتحقق من الهوية، سيحصلون على شارة مميزة مع الحماية من انتحال الشخصية بعد مشاركة تفاصيل شركاتهم مع الشركة. كما ستحصل هذه الشركات على قناة تحقق الهوية لأعمال التسويق على واتسآب. كما يتيح الاشتراك للشركات استخدام حساب واتسآب بيزنس من عدة أجهزة، علاوة على ذلك يمكن إنشاء صفحة ويب متخصصة مع تفاصيل الشركات التي يمكن مشاركتها مع العملاء أو البائعين. كما يتيح واتسآب بعضا من هذه الخصائص لأصحاب حسابات واتسآب بريميوم التي بدأت اختبارها مع عدد قليل من الشركات في بعض المناطق عام 2022، لكن لم تطرحها في الأسواق الأخرى.