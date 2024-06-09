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  • ماسك : تسلا لن تدشن أحدث نسخ السيارة الكهربائية "واي" هذا العام

ماسك : تسلا لن تدشن أحدث نسخ السيارة الكهربائية "واي" هذا العام

ماسك : تسلا لن تدشن أحدث نسخ السيارة الكهربائية "واي" هذا العام
نيويورك : رويترز
  • الأحد 9 يونيو 2024 9:00 صباحا
  • حدثت فى الأحد 9 يونيو 2024 10:23 صباحا

قال إيلون ماسك الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن شركته للسيارات الكهربائية لن تطلق النسخة الأحدث من الطراز واي هذا العام.

وأضاف في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي "تسلا تطور سياراتها باستمرار وبالتالي، حتى السيارات الأحدث بستة أشهر ستكون أفضل قليلا".

واتسم تحديث تسلا لطرازاتها القديمة بالبطء إذ كبحت أسعار الفائدة المرتفعة شهية المستثمرين للإقبال على المشتريات غالية الثمن بينما تنتج شركات منافسة في الصين، أكبر مصنع للسيارات في العالم، طرازات أقل ثمنا.

وتراجعت عمليات تسليم السيارات عالميا لتسلا في الربع الأول للمرة الأولى منذ 4 أعوام، وفي العام الماضي، ذكرت رويترز أن تسلا تعد لإنتاج نسخة أحدث من الطراز واي واستهدفت بدء إنتاجه في 2024.

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