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  • "كابلات الرياض" تتلقى خطابا من أحد كبار مساهميها لنقل 4.93 % من الأسهم إلى مالك آخر

"كابلات الرياض" تتلقى خطابا من أحد كبار مساهميها لنقل 4.93 % من الأسهم إلى مالك آخر

"كابلات الرياض" تتلقى خطابا من أحد كبار مساهميها لنقل 4.93 % من الأسهم إلى مالك آخر
  • الأحد 9 يونيو 2024 8:15 صباحا
  • حدثت فى الأحد 9 يونيو 2024 10:20 صباحا

أعلنت شركة مجموعة كابلات الرياض، تلقيها خطابا من المساهم شركة عبد القادر المهيدب وأولاده "مساهمة مقفلة" بصفتها أحد كبار المساهمين في الشركة بنسبة 23.985 % يفيد برغبتها في إعادة التنظيم والهيكلة في محافظها الاستثمارية.

وقالت الشركة في بيان عبر "تداول" اليوم، إن إعادة التنظيم سيتم عبر نقل 7.4 مليون سهم (4.93 % من أسهم كابلات الرياض) من محفظتها الاستثمارية إلى محفظة شركة المهيدب القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة) وهي إحدى الشركات الشقيقة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده، وسيترتب على هذا النقل تغيير في نسبة ملكية أحد كبار المساهمين في شركة مجموعة كابلات الرياض.

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