صفقات خاصة على 1.54 مليار من أسهم "أرامكو" بأكثر من 42.1 مليار ريال

شهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي" اليوم، تنفيذ صفقات خاصة على 1.545 مليار سهم من أسهم شركة أرامكو السعودية بسعر 27.25 ريال للسهم، بلغت قيمتها الإجمالية 42.1 مليار ريال.

وكانت الشركة قد طرحت 1.545 مليار سهم، تمثل 0.64 % من أسهمها البالغة 242 مليار سهم، بسعر 27.25 ريال للسهم، في اكتتاب ثانوي.

وتأتي هذه الصفقات في إطار نقل أسهم الطرح الثانوي من ملكية الحكومة السعودية إلى المكتتبين من المؤسسات والأفراد.

وجذب الطرح الثانوي لشركة "أرامكو" السعودية طلبات تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار خلال ساعات من انطلاق الاكتتاب، أي بتغطية بلغت نسبتها 100 %، حيث رفع حصيلة أضخم 10 طروحات في السوق إلى 224.7 مليار ريال.

وأعلنت الشركة الجمعة السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم الشركة العادية التي بلغت 1.545 مليار سهم، مثلت نحو 0.64 % من أسهم الشركة المصدرة، وذلك بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.

وحددت سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال للسهم الواحد بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر، وسيتم تخصيص جميع الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد، بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13 %.

وكان قد تم تخصيص أكثر من نصف أسهم الطرح للمستثمرين الأجانب.