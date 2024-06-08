هل البيع على المكشوف يطيح بالأسهم؟

بحكم حداثة تجربة البيع على المكشوف في سوق الأسهم السعودية يتساءل البعض عن مدى تأثير ذلك بأسعار الأسهم، لا سيما أن الشهر الماضي شهد تراجعات حادة في الأسعار، فما حقيقة تأثير البيع على المكشوف على الأسعار؟

أولاً إنه غير صحيح الافتراض إن من يقوم بالبيع على المكشوف يعرف أشياء لا يعرفها الآخرون، والأمثلة التي تبين ذلك كثيرة في الأسواق الأمريكية، منها مضاربو شركة تسلا الذين خسروا 5.5 مليار دولار في أربعة أيام في أبريل الماضي حين ارتفع السهم نحو 40% عقب صدور أخبار جديدة عن عزم الشركة انتاج سيارات رخيصة. ولا ننسى أهم وأكبر شركة حالياً في العالم، شركة انفديا لصناعة الرقائق الإلكترونية المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تحظى بأعلى نسبة بيع على المكشوف من بين الشركات العملاقة، وعلى الرغم من ذلك تحقق أسهمها ارتفاعات جنونية منذ نحو عامين.

بالطبع هناك علاقة بين ارتفاع السعر وزيادة البيع المكشوف، فلو نظرنا إلى أكبر خمس شركات من حيث القيمة السوقية في الأسهم الأمريكية هذه الأيام سنجد أن هناك علاقة ملفتة بين نسبة الأسهم المباعة على المكشوف وارتفاع أسهم الشركة في الفترة الماضية، فمثلاً بالنظر إلى نسبة ارتفاع أسهم أكبر خمس شركات من حيث القيمة السوقية منذ بداية 2024 نجدها على التوالي: مايكروسوفت (13%)، انفديا (150%)، آبل (1.7%)، جوجل (26%)، أمازون ((19%، وبالنظر إلى نسبة البيع المكشوف لهذه الشركات من إجمالي عدد أسهمها، نجدها كالتالي: مايكروسوفت (0.6%)، انفديا (11%)، آبل (0.7%)، جوجل (0.3%)، أمازون (0.7%)، ونجد النسبة الأعلى (11%) لدى انفديا، وهي الشركة التي ارتفعت أسهمها هذا العام 150%.

البيع على المكشوف لأسهم في حالة ارتفاع يأتي غالباً من قبل صغار المتداولين أو بكميات قليلة من قبل بعض كبار المخاطرين، والسبب إن ارتفاع السهم بحد ذاته لا يكفي أن يكون سبباً لبيع السهم، وهذا من الممارسات الخاطئة التي تخالف قاعدة "اجعل الاتجاه صديقك"، مثلها في الخطأ عملية شراء سهم في حالة نزول قوي. أما البيع على المكشوف لسهم في حالة تراجع فيتم في الأغلب من قبل المحترفين والمطلعين أكثر من غيرهم، ويحتاج إلى قدر معين من الشجاعة، إن صح التعبير، وهو السلوك نفسه الذي يقوم به من يشتري سهم في حالة ارتفاع قوي، فمثلاً من لديه الجرأة لشراء سهم انفديا اليوم بسعر 1250 دولار وهو السهم الذي انطلق هذا العام بسعر 480 دولار؟

أما في السوق السعودية فالبيع على المكشوف يعد تطوراً جديداً يمارس على نطاق محدود ويخضع لضوابط عديدة بهدف الحد من أي تأثيرات سلبية على أسعار الأسهم، فمثلاً يجب ألا يتجاوز صافي المراكز المفتوحة عن 10% من الأسهم الحرة، إلى جانب ربط ذلك بالمتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة، ونجد حالياً عدد من الشركات لديها مراكز بيع مكشوف ولكن بنسب ضئيلة لا تصل إلى ربع 1%، وبعيدة جداً عن عشرة أضعاف متوسط التداول اليومي.

الجواب المباشر للسؤال هل البيع على المكشوف يؤدي إلى هبوط الأسهم هو أن عملية البيع على المكشوف بطبيعتها عبارة عن بيع للأسهم ينتج عنها انخفاض فوري في الأسعار ما لم تكن هناك كميات كبيرة معاكسة من جهة الطلب، ولكن ذلك فقط التأثير المباشر والفوري، وبالمقابل هناك ظاهرة تسارع البائعين على المكشوف لتغطية مراكزهم المكشوفة بأي سعر متاح خوفاً من تلقي خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار، وهذه من إيجابيات البيع على المكشوف في أنه يخلق نوع من التوازن في الأسعار، فيمنع ارتفاعها بشكل مفرط ويأتي فوراً لانتشالها من التراجع حين يكون هناك تطورات إيجابية.

د. فهد بن عبد الله الحويماني

@FahadAlHoymany