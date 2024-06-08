مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع .. وداو جونز الصناعي يهبط 0.2 %

أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها على تراجع مع ختام الجمعة، مسجلة خسائر في قطاعات المؤسسات العامة، والمواد الأساسية والاتصالات.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 87.18 نقطة، أو 0.2 %، ليصل إلى 38798.99 نقطة.

ومن بين الأسهم القيادية اليوم في المؤشر برز سهم مجموعة 3 ام (NYSE:MMM)، الذي ارتفعت قيمته 2.69% أو 2.64 نقطة وبلغ سعره 100.86 عند الإغلاق.

في المقابل، سهم جي بي مورغان تشيس وشركاه (NYSE:JPM) واصل ارتفاعه عند 1.54% أو 3.04 نقطة وأغلق عند سعر 199.95، في حين سهم شركة كوس المسافرين (NYSE:TRV) زاد 1.54% أو 3.24 نقطة بسعر 212.95 عند نهاية الجلسة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5.97 نقطة، أو 0.1 % ، ليصل إلى 5346.99 نقطة.، فيما فقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 39.99 نقطة، أو 0.2 % ، ليصل إلى 17133.13 نقطة.

من جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر ستاندرد آند بور 500 قد سجله سهم إير برودكتس آند كيميكالز إنك (NYSE:APD)، الذي ارتفع بمقدار 3.64% عند سعر 279.53، مختبرات أبوت (NYSE:ABT) هو الآخر واصل ارتفاعه عند 3.17% وأغلق عند مستويات 107.58، وكذلك سهم Las Vegas Sands (NYSE:LVS)‎ صعد نحو 3.12% وأنهى تداولاته عند سعر 45.02.