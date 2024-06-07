نمو مبيعات شركة «تي إس إم سي» التايوانية للرقائق 30 % الشهر الماضي

نمت مبيعات شركة صناعة أشباه الموصلات التايوانية "تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني" (تي إس إم سي) خلال مايو الماضي بنسبة 30 % إلى 229.6 مليار دولار تايواني (7.1 مليار دولار) بفضل الطلب القوي على الرقائق في ظل التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعافي الطلب على الأجهزة الإلكترونية المنزلية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الشركة وهي أكبر منتج للرقائق الإلكترونية لحساب الغير استفادت من السباق العالمي لتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي.

وتنتج الشركة التايوانية الرقائق لمصلحة شركة نيفيديا كورب التي تبيعها بعد ذلك لشركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأوبن أيه.آي. كما تعافت مبيعات الهواتف الذكية في العالم بعد تراجعها خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يعزز التوقعات بنمو الطلب على رقائق الأجهزة المحمولة خلال الشهور المقبلة.

في الوقت نفسه نجحت الشركة التايوانية في المحافظة على هامش أرباحها في الوقت الذي اندفع فيه العالم نحو بناء مراكز البيانات الكبيرة.

وتنتج تي إس إم سي أحدث مسرعات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمصلحة شركة نيفيديا. كما تقوم بتصنيع الرقائق لمصلحة شركتي الإلكترونيات الأمريكية أبل وأدفانسد ميكرو ديفايسز (أيه إم دي) أكبر منافسي نيفيديا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أكد سي سي ويي رئيس مجلس إدارة تي إس إم سي ورئيسها التنفيذي توقعاته بتعاف واسع النطاق لقطاع الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي.