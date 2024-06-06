"روبن هود" تنافس "بينانس" بالاستحواذ على منصة عملات مشفرة بـ 200 مليون دولار

وافقت منصة التداول "روبن هود ماركتس" على شراء بورصة العملات المشفرة "بيتستامب" مقابل نحو 200 مليون دولار نقدا، ما يسرع من توسعها في الأصول الرقمية من خلال أكبر صفقة لها على الإطلاق.

ويقول يوهان كيربرات، نائب الرئيس والمدير العام لـ "روبن هود" للعملات المشفرة، لـ "رويترز": " سيسرع الاستحواذ على بيتستامب من توسعنا العالمي".

ويضع الاستحواذ على "بيتستامب"، التي تأسست في 2011 وتحمل 50 ترخيصا وتسجيلا نشطا على مستوى العالم، روبن هود في منافسة مباشرة مع عمالقة الصناعة مثل بينانس وكوين بيس.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من 2025، في وقت تشهد فيه أعمال روبن هود للعملات المشفرة نموا سريعا ولكنها تواجه أيضا عقبات تنظيمية في الولايات المتحدة.

وستعمل "بيتستامب" على تعزيز نمو روبن هود في العملات المشفرة ومن المتوقع أن تصبح أول أعمالها المؤسسية، كما تتضمن بورصة "بيتستامب" الأساسية، التي تحظى بشعبية في أوروبا وآسيا أكثر من 85 أصلا قابلا للتداول وتشمل منتجات مثل التحصيص (staking) والإقراض. كما يسعى تطبيق التداول المؤسس منذ 11 عاما، إلى توسيع عروض منتجاته ليصبح مزود خدمات مالية متكاملة.

كان قطاع العملات المشفرة في روبن هود هو القوة الدافعة وراء الأرباح الكبيرة في الربع الأول من مايو، ولكن في الأسبوع نفسه كشفت الشركة أيضا أنها تلقت إشعار "ويلز" من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ما يعني أن روبن هود سيتم اتخاذ إجراء ضدها من الحكومة الأمريكية.

جادلت الجهة المنظمة للأسواق بأن الرموز المشفرة يجب أن تعد أوراقا مالية وتخضع لقواعد تسجيل الهيئة. من ناحية أخرى، اتهمت شركات العملات المشفرة لجنة الأوراق المالية والبورصات بتجاوز صلاحياتها.