3 صفقات خاصة على أسهم "زين السعودية" بقيمة 899 مليون ريال

شهد سهم "زين السعودية" المدرج في سوق الأسهم السعودية تنفيذ 3 صفقات خاصة خلال تداولات اليوم بنحو 13.8 مليون سهم تبلغ قيمتها 899 مليون ريال تعادل 1.54 % من الأسهم المصدرة، وتمت بأسعار بين 11.38 و 11.7 ريال، وتزيد على السعر المتداول من 0.35 إلى 3.2%.

وبذلك ترتفع الصفقات الخاصة المنفذة على السهم منذ بداية العام إلى 20.6 مليون سهم بقيمة 238.3 مليون ريال، تعادل 2.3 % من الأسهم المصدرة.

الصفقة الخاصة تتم خارج سجل الأوامر بعد اتفاق كل من البائع والمشتري على معلومات الصفقة قبل تنفيذها في السوق المالية السعودية، ويجب أن تلبي الصفقة المتفاوض عليها الحد الأدنى المرتبط بقيمة الصفقة، وأن يكون سعرها في إطار حدود التذبذب السعري اليومي. يتم احتسابها في التداولات ولكن لا تؤثر في السعر.