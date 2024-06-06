الصفقات الخاصة على "الزامل" ترتفع خلال أسبوع إلى 15 % من الأسهم المصدرة

شهد سهم "الزامل" المدرج في سوق الأسهم السعودية تنفيذ 6 صفقات خاصة خلال تداولات اليوم بنحو 5.9 مليون سهم تبلغ قيمتها 122 مليون ريال تعادل 9.9 % من الأسهم المصدرة. وتمت بأقل 8 % من سعر الافتتاح عند 20.60 ريال.

ليصل بذلك حجم الصفقات الخاصة المنفذة على الشركة خلال أسبوع إلى 9.1 مليون سهم بقيمة 186.3 مليون ريال، تعادل 15.2 % من الأسهم المصدرة للشركة.

وبحسب بيانات "تداول" تظهر قائمة كبار ملاك الشركة قبل إتمام الصفقة امتلاك "مجموعة الزامل للاستثمار" 5.15 % من أسهم الشركة، بينما "مجموعة الزامل القابضة" أكبر المالكين بنحو 20 %.

يذكر أن الشركة منذ 2018 تحقق خسائر سنوية وتوقفت عن توزيع الأرباح، إلا أنها استطاعت أن تحقق أرباحا في الربع الأول بلغ 5.4 مليون ريال بعد 5 فصول من الخسائر.