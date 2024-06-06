"إنفيديا" تهدد عرش "مايكروسوفت" بعد تجاوزها "أبل" وسهمها يقفز 3600 % منذ 2019

أزاحت صانعة الرقائق الأمريكية "إنفيديا" عملاق الهاتف المحمول "أبل" لتصبح ثاني أضخم شركة مدرجة في العالم بعد أن تجاوزت 3 تريليونات دولار لأول مرة عند 3.01 تريليون، خلف شركة مايكروسوفت البالغة قيمتها 3.15 تريليون دولار.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، ارتفع سهم إنفيديا 147 % منذ مطلع 2024، بمكاسب سوقية 1.79 تريليون دولار، تمثل ثلث مكاسب مؤشر S,P 500 كاملا.

جاء تفوق "إنفيديا" على "أبل" ،البالغة قيمتها 3 تريليونات دولار، بعد قفزة سهم صانعة الرقائق 3600 % منذ مطلع 2019 بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي ونتائج الأعمال القياسية.

واصل سهم "إنفيديا" صعوده الماراثوني أخيرا، ليرتفع أمس 5.2 % عند 1224 دولارا، بدعم الجيل القادم من رقائق الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إعلان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية تسلا، تفاصيل خططه لشراء منتجات من "إنفيديا"، بجانب قرب تجزئة سهم الشركة.

أرباح الشركة فاقت التوقعات في الربع الأول 2024 مدفوعة بالطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي عند 14.9 مليار دولار بزيادة 628 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات 262 % إلى 26 مليار دولار.

"إنفيديا" ثالث شركة مدرجة في العالم تتجاوز 3 تريليونات دولار بعد "أبل" في ديسمبر 2022 خلال التداولات فيما أغلقت أعلى منه في يونيو 2023، ومايكروسوفت في يناير 2024.

خلف الشركات الثلاث الكبرى، تأتي ألفابت (جوجل) بقيمة سوقية 2.18 تريليون دولار، وأمازون 1.89 تريليون دولار، سادسا أرامكو السعودية 1.82 تريليون دولار.

خلفها شركة ميتا 1.26 تريليون دولار، وبيركشير هاثاواي 855 مليار دولار.

وحدة التحليل المالي